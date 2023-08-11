Москва, 11 августа, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители этой страны, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев. Об этом 11 августа написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве», — отметил он.

По словам зампреда Совбеза, Соединённые Штаты хотят получить безраздельную власть и для этого не жалеют жизней украинцев.

Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей, и добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения».

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа Медведев написал, что в конфликте на Украине против России почти открыто воюет всё НАТО. Зампред Совбеза подчеркнул, что у российской стороны имеется достаточно сил для достижения целей СВО и для того, чтобы добиться мира на своих условиях.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что за два месяца с начала контрнаступления ВСУ потеряли в попытках атак свыше 43 тыс. военнослужащих, в это число не входят раненые наёмники и погибшие при ударах высокоточным оружием по тылам украинской армии.

Кроме того, за это время ВСУ потеряли 4,9 тыс. единиц техники, в том числе более 1,8 тыс. танков и бронемашин. При этом украинские войска так и не смогли нигде прорвать российскую линию обороны или добиться каких-либо ощутимых военных успехов.