Москва, 18 августа, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В рамках неработающей зерновой сделки налаживание полноценного экспорта зерна с Украины довольно проблематично, считает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 18 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее выяснилось, что контейнеровоз Joseph Schulte с 30 тыс. тоннами груза на борту покинул одесский порт под флагом Гонконга. Судно дошло до Босфора и встало в порту Стамбула. Это первое судно, что вышло из украинского порта после решения Москвы прервать участие в зерновой сделке.

Как отметила Новикова, во-первых, безопасность украинских портов в условиях боевых действий остаётся под вопросом, а страховые компании, отвечающие за сохранность груза, не захотят нести заведомо возможные убытки по доставке продукции до заказчика.

Таким образом, участие России в зерновой сделке необходимо, но возникает вопрос обеспечения договорённостей, которые не были соблюдены за весь прошлый период действия данной сделки.

Экономист подчеркнула, что если Украина вновь сможет наладить экспорт своего зерна на мировой рынок, то цены на зерно пойдут вниз, но не сильно.

В свою очередь Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова заметила, что новость о том, что торговое судно добралось из Одесского порта до Босфора, преждевременно связывать с поставками зерна.

«Во-первых, это судно — контейнеровоз, который предназначен для иных видов грузов. Во-вторых, это судно уже более полутора лет не выходило в море. Не факт, что на нём вообще есть груз», — сказала Прикладова.

Она напомнила, что после отказа продлить зерновую сделку российская сторона заявила о возможности её возобновления при выполнении условий России, которые закреплены во второй части соглашения. Это базовый сценарий, в котором должны сыграть свою роль западные страны, но не Турция.

«Сможет ли Эрдоган оказать влияние на возобновление сделки? Возможно, да. Через цепочку условий и уступок, которые в совокупности принесут РФ аналогичную выгоду, если сравнивать с пунктами зерновой сделки (снятие ограничений на экспорт удобрений и пшеницы, подключение Россельхозбанка к SWIFT и т.д.). Вопрос скорее в другом. Какие страны заинтересованы в возобновлении зерновой сделки?» — задалась вопросом экономист.

По её словам, после спекулятивных операций на товарной бирже ситуация с мировыми ценами на пшеницу стабилизировалась. Конкуренция на европейском рынке уменьшилась, что благоприятно для местных фермеров. Для России же без выполнения её условий западными странами зерновая сделка неинтересна. Поэтому маловероятно, что она будет возобновлена.

«Сможет ли Украина нарастить экспорт пшеницы вне зерновой сделки? По черноморскому маршруту — вряд ли. Основная причина — разрушение портовой инфраструктуры. Поэтому товарные потоки будут перенаправлены преимущественно на сухопутные пути, но они не смогут обеспечить тот же объём перевозок», — подытожила экономист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сухогруз под флагом Гонконга находился в порту до начала специальной военной операции РФ. О его дальнейшем маршруте пока ничего не известно. Власти Турции заявили о гарантиях безопасности для судов с зерном, идущих из украинских портов, при проходе проливов.

Экономист Алексей Зубец заявил, что Китай может попросить РФ разрешить ему закупать зерно на Украине даже в условиях неработающей зерновой сделки, тем более что именно благодаря КНР Москва смогла справиться с санкционным давлением.

О том, что зерновая сделка перестаёт действовать 17 июля 2023 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Объясняя причины такого поворота событий, он напомнил, что не было выполнено ни одно из тех обещаний, которые получила Москва при заключении этой договорённости.

Между тем эта сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов работала с 22 июля 2022 года. В начале июля 2023 года главное внешнеполитическое ведомство России констатировало, что оснований для дальнейшего продления сделки нет. Она стала сугубо коммерческим вывозом продовольствия с Украины в «сытые» страны.