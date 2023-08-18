Стамбул, Турция, 18 августа, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Вышедший 16 августа из одесского порта контейнеровоз Joseph Schulte около 07:00 18 августа вошёл в пролив Босфор, сообщил телеканал NTV.

VikiPicture Босфорский пролив

Сухогруз под флагом Гонконга находился в порту до начала специальной военной операции России. Судно с сельхозпродукцией стало первым, вошедшим в пролив после отмены зерновой сделки.

«Судно с зерном, которое прошлой ночью встало на якорь в Кумкее, в настоящее время проходит через Босфор», — сообщил телеканал.

Маршрут сухогруза не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа телеканал Haber Global, ссылаясь на источники в министерстве национальной обороны Турции, проинформировал, что Анкара гарантировала безопасный проход судов с зерном из портов Украины через проливы Дарданеллы и Босфор.

16 августа министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что из порта Одессы вышел контейнеровоз с более чем 30 тыс. тонн груза. Он стал первым судном, которое воспользовалось открытым Киевом временным коридором в Чёрном море. Судно находилось в порту Одессы с 23 февраля 2022 года.

17 июля 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о приостановке действия зерновой сделки. Он отметил, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено.

Черноморская сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года.

МИД РФ 4 июля 2023 года заявил, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны. В МИД также сообщили, что подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор для вывоза украинского зерна использовались киевским режимом для проведения террористических атак.