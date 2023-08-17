Анкара, 17 августа, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Турция заявила о гарантиях безопасности для судов с зерном, направляющихся из портов Украины, при проходе проливов. Об этом 17 августа сообщил телеканал Haber Global, ссылаясь на источники в министерстве национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, Турция готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Дарданеллы и Босфор для судов с зерном, которые следуют из портов Украины.

Как передавало ИА Регнум, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков 16 августа сообщил, что из порта Одессы вышел контейнеровоз с более чем 30 тыс. тонн груза, он стал первым судном, которое воспользовалось открытым Киевом временным коридором в Чёрном море.

Украина объявила о временных коридорах в Чёрном море для торговых судов. Как отметили 10 августа в Киеве, речь идёт об идущих в или из портов Одессы, Черноморска и Южного. Украинские власти отметили, что на обозначенных маршрутах сохраняется военная угроза, поэтому проходить по ним могут лишь суда, владельцы и капитаны которых на это официально согласны.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о приостановке действия зерновой сделки. Он отметил, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено.

Черноморская сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. МИД РФ 4 июля 2023 года заявил, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны. В МИД также сообщили, что подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор для вывоза украинского зерна использовались киевским режимом для проведения террористических атак.

Министерство обороны России после выхода страны из зерновой сделки заявило, что с 20 июля суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов.