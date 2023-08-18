Москва, 18 августа, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Контрразведка Украины завербовала дезертира из ВСУ Игоря Устименко, но тот сдался российским военным при попытке повредить зенитно-ракетный комплекс «Бук» в Херсонской области. Об этом он рассказал РИА Новости.

Министерство обороны Российской Федерации ЗРК «Бук»

Устименко служил заряжающим в звании рядового в 40-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ с декабря 2020 года. В феврале 2023 года он сбежал из части и жил в доме матери в селе Новокаменка Херсонской области. Воевать он не хотел.

В мае его нашёл сотрудник украинских спецслужб и под угрозой расправы заставил согласиться на диверсию против российских военных. Устименко получил координаты ЗРК «Бук» — ему нужно было его уничтожить.

«Под угрозами убийства я пошёл туда, но увидел оцепление и решил рассказать все, как есть», — пояснил Устименко.

Как сообщало ИА Регнум, трое украинских солдат после нескольких дней на передовой перешли на сторону России из-за плохого обращения командиров, голода на позициях и недостатка боевой подготовки.

Взятые в плен российские военные передавались сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые заставляли их сниматься в видеороликах по заранее написанным сценариям, призванным дискредитировать Вооруженные силы России. Об этом рассказал освобождённый из плена Виктор Раидин.