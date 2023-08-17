Москва, 17 августа, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Взятые в плен российские военные передавались сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые заставляли их сниматься в видеороликах по заранее написанным сценариям, призванным дискредитировать Вооруженные силы России. Об этом РИА Новости рассказал освобождённый из плена Виктор Раидин.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Российских военнопленных заставляли сниматься в фейковых видео под угрозой издевательств и избиения их самих или их товарищей.

Сам Раидин попал в плен 1 апреля и был обменян в июне. Он принимал участие в съёмках фейкового ролика, который набрал более 1 млн просмотров.

Российский военнослужащий рассказал, что сотрудники СБУ давали заранее написанный текст и заставляли читать его с листа перед камерой. Если получалось плохо, для большей правдоподобности вынуждали выучить текст наизусть.

Виктор Раидин утверждает, что его избивали несколько дней, а затем привели на съёмки ролика. Когда у него не получалось записать предоставленный сотрудниками СБУ текст его снова и снова били.

Как сообщало ИА Регнум, неизвестные под видом съёмки в сериале про 90-е пытались уговорить начинающую 19-летнюю российскую актрису одеться в цвета украинского флага и прийти к зданию ФСБ на Лубянке. По словам анонима, представившегося кастинг-директором, у здания ФСБ якобы должны были пройти съёмки нового сериала. Однако, как выяснилось, сообщение оказалось фейком, с помощью которого неизвестный аккаунт в Telegram обманом пытался привлечь актрису к протестной акции.

Власти Украины в 2022 году распространяли фейковые сообщения о взятии города Алёшки Херсонской области. На самом деле утверждения не соответствовали действительности.