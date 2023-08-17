Вашингтон, 18 августа, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Член Палаты представителей Конгресса США Эндрю Харрис, изначально поддерживающий военную помощь Киеву, признал крах контрнаступления украинской армии и высказал сомнение в оказании дальнейшей поддержки. Мнение законодателя опубликовала газета Politico.

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Оценивая нынешнюю ситуацию на Украине и выделение помощи, Харрис задался вопросом: «Следует ли нам быть реалистами?» — и сам же ответил: «Думаю, что, наверное, следует».

Что касается контрнаступления украинских военных, то, по мнению конгрессмена, «это провал».

«Я больше не уверен, что есть возможность победить», — признался он и добавил, что при наличии дефицита бюджета в США нет возможности финансировать Украину в дальнейшем: «У нас нет таких средств».

Харрис также сказал, что «пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам».

Как сообщало ИА Регнум, стремясь истощить Россию, США несколько раз срывали мирные переговоры между Москвой и Киевом, пишет The American Conservative.

Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что запустить переговоры об урегулировании украинского конфликта мешают неограниченные поставки оружия Киеву и нереалистичные требования к России.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс украинской армии почти исчерпан. Он подчеркнул, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий, не принимая в расчёт уровень потерь в ВСУ.