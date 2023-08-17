Вашингтон, 17 августа, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Стремясь истощить Россию, США несколько раз срывали мирные переговоры между Москвой и Киевом. Об этом 16 августа пишет The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В первые недели конфликта трижды проводились переговоры, которые реально могли принести мир. Обе стороны шли на огромные уступки, в том числе Украина обещала не вступать в НАТО. Но каждый раз США пресекали попытки на корню», — говорится в статье.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский уже на следующий день после начала спецоперации дал понять, что готов говорить о нейтральном статусе страны и отказаться от стремления вступить в альянс.

По информации издания, второй попыткой урегулирования стали переговоры при посредничестве бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который предложил Киеву отказаться от НАТО, создав вместо этого армию по израильской модели. Однако в Белом доме утверждали, что это невозможно, и наложили вето на переговоры.

Третья попытка была в Турции, где шансы на подписание мирного договора были высоки, но они вновь сорвались из-за США.

Как ранее сообщало ИА Регнум, американский сенатор Рэнд Пол заявил, что запустить переговоры об урегулировании украинского конфликта мешают неограниченные поставки оружия Киеву и нереалистичные требования к России.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине и стремится заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса. Он назвал разговоры западных стран про то, что пора сесть за стол переговоров, лукавой позицией.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва открыта для мирных переговоров. Он также отметил, что если США и страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения. Как подчеркнул президент, в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.