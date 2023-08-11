Вашингтон, 11 августа, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов назвал цинизмом заключение Пентагона о том, что Вооружённые силы Украины «надлежащим образом» используют предоставленные кассетные боеприпасы.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в беседе с журналистами 10 августа заявил, что Соединённые Штаты Америки имеют все основания полагать, что Вооружённые силы Украины «надлежащим образом» используют эти вооружения.

«[Российский журналист Ростислав Журавлёв — ред.] погиб 22 июля по время обстрела со стороны ВСУ именно указанными [кассетными — ред.] боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» — приводит слова Антонова Telegram-канал диппредставительства.

Он добавил, что на совести украинских военнослужащих, которым западные страны предоставляют современное вооружение и боеприпасы, — сотни жизней детей, а также многочисленные обстрелы жилых кварталов, подрыв Каховской ГЭС и атаки на Крымский мост.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал CNN сообщил, что Украина предоставила Соединённым Штатам Америки первый отчёт о применении кассетных боеприпасов, в том числе информацию о количестве выпущенных снарядов и поражённых российских целях.