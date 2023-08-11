Киев, 12 августа, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины (ВФУ) за 3 часа выпустили по Донецку 17 кассетных снарядов калибра 155 мм, стоящих на вооружении НАТО, сообщило в своём Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями украинских военных (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Так, четыре таких прилёта зафиксировали в Куйбышевском и Киевском районах города 11 августа в 19:30 по местному времени (совпадает с московским). С 20:35 до 22:45 ВСУ выпустили по Донецку еще 13 кассетных снарядов.

Всего за 3 часа украинские военные атаковали город, используя более 30 снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля газета The New York Times написала, что кассетные боеприпасы, передаваемые американской стороной Украине, могут иметь вероятность отказа, превышающую 14%. В издании предупредили, что боеприпасы, которые не разорвались при падении, представляют опасность для мирного населения.

Журналисты отметили, что ВСУ, скорее всего, получают такие же снаряды, какие использовались США в Ираке в начале 1990-х годов. Кассетные боеприпасы отличаются от обычных тем, что разбрасывают большое количество более мелких снарядов. В соответствии с международным договором от 2008 года их передача, накопление и применение запрещены.