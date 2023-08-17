Донецк, 17 августа, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Российские войска ежедневно продвигаются на купянском и краснолиманском направлениях, выбивая противника из опорных пунктов. Об этом 17 августа заявил журналистам сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У нас есть определенные успехи на краснолиманском направлении, на купянском направлении. Там действительно есть продвижение», — сказал Пушилин.

Он добавил, что ежедневно приходит подтвержденная информация, что противника выбивают из опорных пунктов — от трёх до 10-12 пунктов в день.

Как сообщало ИА Регнум, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что для украинской армии обстановка на купянском направлении осложнилась. Он добавил, что российские военные могут блокировать, а затем войти в Купянск. При этом, по его словам, на артёмовском направлении ситуация для ВСУ тоже сложная.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс украинской армии почти исчерпан.