Киев, 16 августа, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на купянском направлении осложнилась для украинской армии. Слова Сырского процитировал Telegram-канал Military Media Center, который контролирует пресс-служба минобороны Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

Командующий сухопутными войсками ВСУ отметил, что из-за осложнения обстановки на купянском направлении большую часть дня он работал в частях, которые ведут оборону города. Он добавил, что российские военные могут блокировать, а затем войти в Купянск.

Он добавил, что на артёмовском направлении ситуация для ВСУ тоже сложная.

Как передавало ИА Регнум, на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что штурмовые отряды «Западной» группировки войск ВС России в минувшие сутки продолжили наступательные действия на купянском направлении и улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ на купянском направлении составили до 85 военнослужащих, также были ликвидированы восемь единиц техники, в том числе две боевые бронированные машины, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и Krab, отметил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс украинской армии почти исчерпан. Он подчеркнул, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий, не принимая в расчёт уровень потерь в ВСУ.