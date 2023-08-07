Москва, 7 августа, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Надо увеличивать долю производства новейших вооружений, в том числе «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв». Об этом 7 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

Евгений Одиноков/РИА Новости Танк Т-90М «Прорыв»

«Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения», — сказал Путин.

Чемезов на встрече с президентом подчеркнул, что в зоне спецоперации такая российская боевая техника, как БМП-3, БТР МДМ, танки Т-90 «Прорыв», ракетные комплексы «Искандер», гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал», вертолёты Ка-52, Ми-28, Су-57, Су-35, беспилотники «Куб» и «Ланцет», великолепно зарекомендовала себя в боевых действиях.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Путин поручил принять меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны для обеспечения безопасной их эксплуатации. Доклад по проделанной по этому вопросу работе правительство должно подготовить до 1 сентября 2023 года и затем отчитываться каждые полгода.

В апреле российский лидер заявил, что среди ключевых направлений в России в течение нескольких лет будет развитие беспилотной авиации и других высоких технологий. Президент отметил, что для развития сферы БПЛА осознанно выбран формат нацпроекта. Успех на этом направлении будет означать качественные изменения российской экономики и в жизни людей, добавил Путин.