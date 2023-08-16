Москва, 16 августа, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Поставки в российские войска ракет для «Искандеров» выросли с начала специальной военной операции в несколько раз. Об этом 16 августа сообщил генеральный директор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) Сергей Питиков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Поставки выросли в несколько раз», — сказал он в ходе вручения госконтракта на форуме «Армия-2023», отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым заявил о необходимости увеличить долю производства новейших вооружений, в которые входят танки Т-90М «Прорыв» и беспилотники «Ланцет».

Чемезов подчеркнул, что в зоне специальной военной операции они, а также БМП, БТР, комплексы «Искандер» и «Кинжал», вертолёты, самолёты и другие БПЛА великолепно себя зарекомендовали.