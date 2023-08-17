Москва, 17 августа, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение прав на пособие по уходу за ребёнком родителям, выходящим из декрета до достижения им полутора лет. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Павел Лисицын/РИА Новости

Правительству России совместно с Госдумой поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих сохранение права на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в случае выхода матери и других лиц, которые фактически осуществляют уход за ребёнком, из отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет.

Данное поручение необходимо выполнить до 1 октября 2023 года. Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как передавало ИА Регнум, заведующая кафедрой управления персоналом РАНХиГС Лариса Обухова отметила, что декретный отпуск для россиянок всё чаще становится временем не только для ухода за ребёнком, но и для профессионального роста. При этом большинство женщин не хотят возвращаться к профессии, в которой работали до рождения ребенка, отметила она.

Президент России Владимир Путин поручил внести в законы изменения, предусматривающих сохранение права на ежемесячную выплату родителю, ухаживающему за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

Российский лидер назвал поддержку семей с детьми в России безусловным приоритетом для государства. Президент уточнил, что многодетные семьи олицетворяют российские ценности. Он отметил, что в России последовательно развиваются соответствующие меры поддержки и программы.

Глава государства пояснил, что речь идёт, в частности, об индексации материнского капитала, введении для нуждающихся семей выплат на несовершеннолетних.

Говоря о многодетных семьях, Путин указал на то, что важно предусмотреть, чтобы удостоверение многодетной семьи на всей территории России было действительно как в бумажном, так и в электронном виде. Это поможет семьям пользоваться льготами в том числе при пересечении границ различных регионов страны.