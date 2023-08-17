Москва, 17 августа, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил внести в законы изменения, предусматривающих сохранение права на ежемесячную выплату родителю, ухаживающему за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Rolf Vennenbernd/Global Look Press

Правительству России поручено обеспечить внесение в нормативные правовые акты изменений, предусматривающих сохранение права на ежемесячную выплату родителю (усыновителю) либо опекуну (попечителю), которые осуществляют уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет либо инвалидом с детства I группы, в случае частичной занятости таких родителя (усыновителя) либо опекуна, говорится в тексте поручения.

Данное поручение необходимо выполнить до 1 октября 2023 года. Ответственным за его исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, как указал глава Минтруда Антон Котяков, на сегодняшний день в России существует ряд мер социальной поддержки по выплате ухаживающим за инвалидами или детьми гражданам в части компенсации утраченного ими заработка. Он отметил, что министерство труда предложило рассмотреть возможность законодательного закрепления понятия «частичная занятость», которое позволило бы совмещать родителю либо гражданину, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, например, дистанционную работу с осуществлением функций ухода. Глава ведомства уточнил, что после такого законодательного закрепления в этом вопросе устранят правовой вакуум, в результате чего в определяющих основаниях для выплаты социального пособия можно будет прописать возможность частичной занятости.