Вашингтон, 16 августа, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Большое число военных ВСУ в ходе контрнаступления, подрываясь на минах, получают серьёзные травмы и теряют конечности, пишет газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В нашу больницу каждый день поступает по меньшей мере два солдата, подорвавшихся на минах», — сообщил изданию украинский военный медик Дмитрий Миалковский.

По его словам, недавно за день было прооперировано 11 военных ВСУ, некоторые из которых прошли через ампутацию.

Хирург-ортопед Самир Аттар описал последствия подрыва на мине как «месиво из сухожилий, костей и мышц».

«Анатомия полностью нарушена, изуродована. Это невозможно восстановить», — сказал иностранный врач, лечащий военных ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ теряют до 80% техники и личного состава в ходе неудачных штурмов и контратак в Донбассе. Он отметил, что украинские отряды в большей степени участвуют в так называемых «мясных штурмах», которые сопряжены с огромными потерями. Из-за этого украинское командование направляет отряды на передовую без должного обучения.