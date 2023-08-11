Вашингтон, 11 августа, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Постоянные провалы попыток наступления ВСУ на фронте вскоре приведут к тому, что украинские военнослужащие нанесут удар в спину президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом 10 августа заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

Kay Nietfeld/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Украинские военные скоро захотят сместить Зеленского. Они скажут: «С нас хватит. Мы складываем оружие"», — сказал бывший разведчик.

Риттер отметил, что отчаяние украинских военных растёт по мере роста потерь ВСУ. Он также назвал абсурдными заявления украинского президента на фоне того, что во всём мире предлагают Киеву пойти на уступки. Бывший разведчик уверен, что конфликт на Украине не закончится на условиях Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Польши Анджей Дуда признал, что украинская армия не в состоянии провести успешное контрнаступление. Он заявил, что она до сих пор недостаточно хорошо вооружена, несмотря на все поставки оружия от стран Запада.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 10 августа сообщил, что ВСУ в этом регионе за два месяца боёв смогли только захватить несколько выносных опорных пунктов, а до первой линии обороны даже не дошли.

В Минобороны России также отметили, что украинская армия в ходе контрнаступления не достигла целей ни на одном из направлений. При этом потери ВСУ только в атаках за два месяца составили 43 тыс. военнослужащих, а также 4,9 тыс. единиц техники, в том числе более 1,8 тыс. танков и других видов бронетехники.