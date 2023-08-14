Над Украиной впервые с 2022 года пролетел пассажирский самолёт
NRK: над Украиной впервые с февраля 2022 года пролетел пассажирский самолёт
Киев, 14 августа, 2023, 18:48 — ИА Регнум. В июле 2023 года впервые с начала специальной военной операции России над территорией Украины пролетел гражданский самолёт, передаёт 14 августа норвежская телекомпания NRK со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.
Инцидент произошел 25 июля. По этим данным, зафрахтованный авиакомпанией Freebird Airlines самолёт авиакомпании BBN Airlines, следовавший по маршруту Осло — Анталья, в течение нескольких минут летел над Закарпатской и Черновицкой областями Украины, а потом вошёл в воздушное пространство Румынии.
Представители авиакомпании подтвердили изданию эту информацию. Они отметили, что причиной вхождения в воздушное пространство Украины стало желание скрыться от приближавшегося шторма. На борту самолёта Airbus A312-200 находились 180 человек. В авиакомпании не уточнили, сообщили ли им об отклонении от маршрута.
«Мы понимаем озабоченность, которую вызывает инцидент, и гарантируем, что примем меры для предотвращения подобных происшествий», — заявили представители BBN Airlines.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2019 года власти Украины впервые за четыре года впустили российской самолёт в своё воздушное пространство. Экипаж Boeing-738, следовавшего из Бари в Москву, попросил о возможности войти в воздушное пространство Украины для обхода грозы и получил разрешение. В МИД России поблагодарили Киев за этот шаг.