Киев, 14 августа, 2023, 18:48 — ИА Регнум. В июле 2023 года впервые с начала специальной военной операции России над территорией Украины пролетел гражданский самолёт, передаёт 14 августа норвежская телекомпания NRK со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Известия/Дмитрий Коротаев

Инцидент произошел 25 июля. По этим данным, зафрахтованный авиакомпанией Freebird Airlines самолёт авиакомпании BBN Airlines, следовавший по маршруту Осло — Анталья, в течение нескольких минут летел над Закарпатской и Черновицкой областями Украины, а потом вошёл в воздушное пространство Румынии.

Представители авиакомпании подтвердили изданию эту информацию. Они отметили, что причиной вхождения в воздушное пространство Украины стало желание скрыться от приближавшегося шторма. На борту самолёта Airbus A312-200 находились 180 человек. В авиакомпании не уточнили, сообщили ли им об отклонении от маршрута.

«Мы понимаем озабоченность, которую вызывает инцидент, и гарантируем, что примем меры для предотвращения подобных происшествий», — заявили представители BBN Airlines.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2019 года власти Украины впервые за четыре года впустили российской самолёт в своё воздушное пространство. Экипаж Boeing-738, следовавшего из Бари в Москву, попросил о возможности войти в воздушное пространство Украины для обхода грозы и получил разрешение. В МИД России поблагодарили Киев за этот шаг.