Москва, 1 августа, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Власти Киева едва ли знают, каково сейчас реальное население Украины и тем более его половозрастная структура, чтобы проводить тотальную мобилизацию. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 августа заявил замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Globla Look Press

Ранее командир подразделения ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил, что на Украине надо начать тотальную мобилизацию, а не приукрашивать ситуацию на фронте.

По мнению Храмчихина, к нехватке людей ВСУ привела стратегия «заваливания трупами» — потери велики, а значит, нужны дополнительные человеческие ресурсы.

«Очевидно, что Кухарчук выразил мнение многих военных», — констатировал военный эксперт.

По его словам, до сих пор Киев избегал тотальной мобилизации по чисто политическим соображениям, чтобы не создавать себе слишком большого внутреннего напряжения, которое может быть чревато очередным переворотом.

Храмчихин заявил, что сейчас очень сложно сказать, какую армию смогут выставить власти Украины, если прислушиваются к совету Кухарчука и проведут тотальную мобилизацию. Тем более что нет уверенности в том, что даже высшие лица в Киеве знают, какое сейчас реальное население Украины и тем более его половозрастная структура.

«Максимально может быть [мобилизовано] около 2 млн человек, — предположил военный эксперт. — Если речь идёт о тотальной мобилизации и, стало быть, максимальном напряжении сил. Однако трудно сказать, как это будет реализовано. Людей надо вооружать и обучать. А это сложная задача. Идти в бой вообще без подготовки? Но всё равно ведь у нас боеприпасы не закончатся быстрее, чем люди у ВСУ. Поэтому я не думаю, что это изменит ситуацию принципиально. Но чисто теоретически может помочь Киеву провести какое-то наступление, хотя есть сомнение в том, что оно будет успешным».

Как подчеркнул Храмчихин, сложно представить, что численное превосходство ВСУ в необученных людях может нивелировать российское превосходство в авиации.

Что касается призывов Кухарчука избавиться от «политических аспектов» в органах власти, к которому тоже призвал военный, то, как полагает Храмчихин, по всей видимости, за этим скрывается намёк на необходимость окончательного оформления военной диктатуры. Хотя Украина и так уже слишком похожа на военную диктатуру.

«С другой стороны, украинское общество слишком анархично, чтобы становиться полноценной диктатурой даже в таких условиях, как сейчас», — заметил Храмчихин.

Ранее ИА Регнум сообщало о документах, свидетельствующих, что власти Украины готовились к масштабной мобилизации ещё с 2018 года. Такие, в частности, были обнаружены в военкомате Волновахи.

Кроме того, на Украине есть большая проблема с ростом числа уклоняющихся от службы в армии. Как заявил её замминистра обороны Александр Павлюк, это связано с отношением к военной службе в обществе. Между тем президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз продлевал указ о всеобщей мобилизации.

При этом только пятая часть от необходимого количества военнообязанных на Украине добровольно идут в ВСУ. Как сообщают представители местных военкоматов, при таком положении дел мобилизация на Украине может оказаться под угрозой и без облав и разыскных мероприятий не обойтись. Власти России отмечали, что Киев фактически не жалеет своих граждан и кидает их на убой, однако даже так это исчерпаемый ресурс и Украина вряд ли добьётся успеха.