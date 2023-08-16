Москва, 16 августа, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Попавшие в плен бойцы украинской армии рассказали, что на Украине у мобилизованных нет военной подготовки, к ним плохо относятся командиры на поле боя.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, украинский военнопленный Николай Сухима рассказал, что на передовую его забрали прямо с улицы, когда он возвращался домой с работы. По его словам, к нему подъехали сотрудники военкомата, вручили повестку, забрали автомобиль, доставили в военкомат и отправили на передовую.

Он отметил, что подготовка у мобилизованных была плохая, так как на полигон бойцов привозили только дважды, где на каждого выделялось по пять патронов на стрельбу. Он также отметил плохое отношение со стороны командования к мобилизованным, которых отправляли умирать на позициях.

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Военнопленный отметил, что бойцы так и не дождались подкрепления либо эвакуации. Одни трупы и раненые, добавил он, уточнив, что некоторые из раненых сослуживцев не получили необходимой медицинской помощи, они были вынуждены уехать домой, чтобы извлекать осколки за свой счёт.

Еще один военнопленный Владислав Шкурат подтвердил отсутствие военной подготовки у мобилизованных. Он также добавил, что зачатую украинским бойцам приходится покупать обмундирование самостоятельно.

По его словам, его не возили на полигон, он не обучался стрельбе.

«Просто дали автомат и сказали поступать на военную службу. Форму выдают, но ходить в ней некомфортно. Выдают такие размеры — например, 48, дают 54, хочешь — носи, хочешь — покупай», — рассказал украинский военнослужащий, который сдался в плен после того, как получил ранение.

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По его словам, в результате ему пришлось самостоятельно купить форму, броню, каску.

Шкурат также отметил, что не соответствуют действительности сообщения в украинских СМИ, интернете о том, что на освобожденных Россией территориях жителям якобы плохо, у них отсутствуют продукты. Он отметил, что на этих территориях люди, как и раньше, работают и ни на что не жалуются, они получают зарплату, продукты питания есть в наличии.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинский военнопленный Василий Палий заявил, что испытывает серьёзные проблемы со здоровьем и страдает алкоголизмом, однако это не помешало военкомату мобилизовать его и отправить в зону боевых действий. По его словам, после прекращения употребления алкоголя у него мог начаться эпилептический припадок, что ранее случалось с ним около восьми раз. В связи с этим злоупотреблять алкоголем он продолжал даже на передовой.

Ранее один из украинских военнопленных Юрий Романюк рассказал, как власти Украины обманом отправляют в зону боевых действий инвалидов и людей в возрасте. Сам он, по его словам, страдает гипертонией и является инвалидом третьей группы. Романюк добавил, что в военкомате его признали ограниченно годным и заверили, что будет только охранять аэропорт.