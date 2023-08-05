Киев, 5 августа, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Украинский военный Иван Ковальчук полгода скрывался от мобилизации, не желая воевать за депутатов и олигархов. Оказавшись в армии, он предпочёл сдаться в плен.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

В беседе с РИА Новости украинский пленный рассказал, что работал в Киеве на стройке гипермаркета, жил в хостеле. Сотрудники военкомата приходили на стройобъект. Хозяйка хостела предупредила постояльцев, поэтому от «охотников за живым товаром» приходилось скрываться в закоулках стройки. Чтобы не попасться, Ковальчук несколько раз ночевал на работе вместе с другими коллегами призывного возраста.

Затем мужчина уехал в село Ровненской области, но летом 2022 года его остановили на блокпосту по дороге на рынок и вручили повестку.

В армии он служил стрелком. В начале июля его 35-ю особую штурмовую бригаду перебросили для участия в контрнаступлении в Донбасс.

Пленный утверждает, что воевать не хотят даже уроженцы западных регионов Украины. В армию забирают уже инвалидов и 59-летних мужчин.

«За кого воевать? За этих депутатов, которые обворовывают народ? Они отдыхают, они покупают себе Bugatti. За одесского военкома, который за два месяца купил себе новый Gelendwagen и дом в Майями? Как мясо считают нас, не считают за людей», — заявил Ковальчук.

По его словам, как только он попал в район села Старомайорское, где продолжаются ожесточённые бои, то решил сдаться в плен.

Теперь мужчина мечтает вернуться домой и подарить сыну обещанный телефон.

Как сообщало ИА Регнум, четверых граждан Украины призывного возраста обнаружили в обустроенном в фургоне тайнике при попытке выехать в Молдавию. До границы микроавтобусу не хватило каких-то 300 метров. Стоимость несостоявшейся поездки составила $4 тыс.

2 августа депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что зимой 2023–2024 годов на Украине может быть объявлена полная мобилизация и власти страны уже начали к этому готовиться.