Москва, 16 августа, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Прямая помощь противнику должна наказываться, но есть сомнения в том, что в России нужно запретить публикацию фото и видео с мест атаки дронов, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом он заявил 16 августа корреспонденту ИА Регнум.

Министерство обороны Российской Федерации

Ранее стало известно, что в Совфеде разработали законопроект о запрете распространения в СМИ и интернете фотографий и видеозаписей мест обстрелов и атак дронов.

По словам Коротченко, этот вопрос выглядит дискуссионным, так как, с одной стороны, сознательная работа на врага должна караться. Например, это касается тех ситуаций, когда некто специально снимает места дислокации российских воинских частей и позиций, которые позволяют противнику идентифицировать российские боевые порядки.

«С другой стороны, фиксация попаданий… Ну вот у нас по «Москва-Сити» попали беспилотники, и любой человек смог это увидеть и выложить в сеть. Является ли это составом преступления? Это вопрос. Важно сохранять известную долю здравого смысла, — сказал Коротченко. — Надо ли скрывать, если беспилотник попал в многоквартирный дом?»

В связи с этим он подчеркнул, что следует избегать «тупого свирепого охранительства», которое не даст абсолютно ничего.

«Любые меры режимного характера должны быть взвешенными и адекватными», — призвал Коротченко.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин заявил о том, что он солидарен с подходом российских сенаторов, разработавших соответствующий законопроект. По его словам, при публикации фото и видео мест попадания ракет и беспилотников происходит моментальная привязка к местности.

«На Украине всё это сразу отрабатывается с помощью натовцев и «старлинков» и всего остального. И тем самым создаётся почва для нанесения новых ударов ракетами и беспилотниками. После публикаций таких фото и видео может быть второй прилёт», — сказал Дандыкин.

Поэтому, заявил он, к таким вопросам надо относиться очень ответственно и не создавать из произошедших ЧП и диверсий шоу, так как под угрозой может оказаться и жизнь людей, и сохранность социальных объектов.

«На Украине в этом плане очень жёстко действуют. Там штрафы за то, что они показывают прилёты наших ракет или беспилотников. К тебе тут же приходит СБУ и берёт за шиворот», — заметил Дандыкин.

Поэтому в России, по его словам, каждый человек должен отвечать, если сделанный им снимок нанёс ущерб.

«Это должно быть наказуемо. Это не шоу — это смерть», — подчеркнул он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, предлагается запретить распространение информации о месте обстрела или месте попадания снаряда, об использовании вооружения, если эта информация позволяет идентифицировать тип или место нахождения таких средств. Данные меры не будут распространяться на фото — и видеоматериалы, официально распространяемые Министерством обороны.

Как подчеркнул сенатор, Генпрокуратуру следует наделить правом обращаться в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к ресурсам, которые публикуют такие данные.

До этого с похожими инициативами выступам глава Крыма Сергей Аксёнов, который назвал тех, кто публикует такие фотографии или видеозаписи, «вольными или невольными пособниками врага».