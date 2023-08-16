Москва, 16 августа, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании с членами правительства 16 августа предложил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко подумать о выплатах спортсменам, равных Олимпийским играм.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе совещания глава государства отметил, что нужно создавать достойные условия для атлетов.

«В том числе это касается и материального поощрения, премий, грантов и так далее, сопоставимых с тем, что мы выдавали своим мастерам при достижении ими результатов на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и так далее», — сказал президент.

Для людей, подчеркнул Путин, которые всю жизнь посвящают спорту, кроме престижа важна ещё и их материальная поддержка. Президент рекомендовал Чернышенко посоветоваться насчёт выплат с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Это не такие уж большие деньги, а для спортсменов высших достижений это все-таки такая серьёзная поддержка», — указал он.

Также глава государства заявил, что международные спортивные организации, в том числе Международный олимпийский комитет (МОК), деградируют в результате политизации мирового спорта и собственной коммерциализации.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям только в нейтральном статусе, и только тех, кто не поддержал специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Министр спорта России Олег Матыцин позднее заверил, что никто из российских спортсменов не станет подписывать никаких документов, осуждающих проведение СВО. Он уверен, что атлеты не станут на таких условиях принимать участие в турнирах.