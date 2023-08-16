Москва, 16 августа, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Министерство обороны России подписало на форуме «Армия-2023» госконтракт на поставку в войска новейших колёсных гаубиц 2С43 «Мальва». Об этом сообщил диктор в ходе церемонии подписания.

George Shuklin

«Подписываются государственные контракты на изготовление и поставку 152-мм самоходных артиллерийских орудий 2С43», — сообщил он.

Госконтракт был подписан с ЦНИИ «Буревестник». С этой же компанией были подписаны контракты на поставку модернизированных 120-мм миномётных комплексов на шасси автомобиля «Урал-43 206» 2С12А, 82-мм минометов 2Б24 и 120-мм минометов 2Б11 на колесном ходу 2Л81.

Как передавало ИА Регнум, начальник Главного управления вооружения ВС России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев сообщил, что министерством обороны России на форуме «Армия-2023» были подписаны государственные контракты на сумму более чем 400 млрд рублей. По его словам, в результате выполнения указанных госконтрактов в российские Вооружённые силы поступят более 2,5 тыс. новых образцов вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 1,8 млн единиц средств поражения.

Первый заместитель гендиректора государственной корпорации «Ростех» Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2023» заявил, что новейшая российская колёсная самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мальва» калибра 152 мм в ближайшие месяцы начнёт поступать на вооружение российской армии. Он отметил, что «Мальва» уже прошла госиспытания, сейчас развернуто её серийное производство. Первые образцы будут поставлены в войска уже в ближайшие месяцы.

САУ 2С43 «Мальва» разработана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8×8. Она предназначается для поражения командных пунктов и оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и миномётных батарей, а также систем ПВО, бронетехники и живой силы противника. За счёт колёсного шасси обладает высокой мобильностью и у неё имеется автоматизированный расчёт параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Также у гаубицы есть режим одновременного огневого налёта, при использовании которого несколько выпущенных друг за другом снарядов будут приходить к цели в одно и тоже время.