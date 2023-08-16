Минск, 16 августа, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Решение Литвы о закрытии с 18 августа двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией является очередным неконструктивным и недружественным шагом, заявила 16 августа пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии на своём сайте.

Иван Шилов ИА Регнум

«Решение литовского правительства о закрытии с 18 августа автодорожных пунктов пропуска «Шумскас» (сопредельный белорусский — «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы») на границе с Беларусью является очередным неконструктивным и недружественным шагом наших соседей», — сказано в сообщении.

По мнению белорусских пограничников, Литва умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям.

Ранее стало известно, что правительство Литвы приняло решение с 18 августа 2023 года временно закрыть пограничные пункты Шумскас и Твярячюс на границе с Белоруссией. Как отметило в сопроводительном объяснении министерство транспорта Литвы, решение было согласовано с МИД, МВД, минфином и погранслужбой Литвы.

В качестве причины закрытия были указаны изменения геополитической ситуации, угрозы национальной безопасности и стремление пресечь контрабанду.

Как передавало ИА Регнум, в начале июля Литва в одностороннем порядке перекрыла движение на границе с Белоруссией. Ответственность за обострение обстановки на границе и возникшие там очереди Минск возложил на Вильнюс.

Кроме того, с 11 августа Латвия решила усилить контроль на границе с Белоруссией и в граничащих с Белоруссией регионах. Это касается Даугавпилса, Лудзенского, Краславского и Аугшдаугавского уездов. Решение связывают с резко участившимися случаями незаконного проникновения в республику.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пограничная служба практически ежедневно фиксирует провокации на границах с государствами Североатлантического альянса ― от подбрасывания трупов до преднамеренных залётов беспилотников на территорию страны.

Также белорусский лидер заявлял и об участившихся случаях проникновения диверсантов на территорию страны. По его словам, около границ Белоруссии наблюдается увеличение военного потенциала НАТО. В этой связи Лукашенко поручил военному ведомству подготовить меры, чтобы не допустить на территорию страны диверсантов.