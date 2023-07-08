Минск, 8 июля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Литва в одностороннем порядке перекрыла движение на границе с Белоруссией, сообщила 8 июля пресс-служба белорусского госпогранкомитета в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Виктор Толочко/Sputnik

«Сегодня в 13:00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Мядининкай» (напротив пункта пропуска «Каменный Лог»)», — сказано в сообщении.

Белорусская сторона, уточняется в релизе, готова осуществлять пропуск лиц и транспорта, ответственность за обострение обстановки на границе и возникших там очередей Минск возложил на Вильнюс.

На белорусско-литовской границе работают шесть международных пунктов пропуска. «Мядининкай» (с белоруской стороны — «Каменный Лог») является одним из крупнейших и наиболее загруженных грузопассажирских пунктов пропуска.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пограничная служба практически ежедневно фиксирует провокации на границах с государствами Североатлантического альянса ― от подбрасывания трупов до преднамеренных залётов беспилотников на территорию страны.

Также белорусский лидер заявлял и об участившихся случаях проникновения диверсантов на территорию страны. По его словам, около границ Белоруссии наблюдается увеличение военного потенциала НАТО. В этой связи Лукашенко поручил военному ведомству подготовить меры, чтобы не допустить на территорию страны диверсантов.