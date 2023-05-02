Минск, 2 мая, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Случаи проникновения диверсантов в Белоруссию участились, заявил президент страны Александр Лукашенко 2 мая на совещании по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка, сообщило агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам главы республики, около границ Белоруссии наблюдается увеличение военного потенциала НАТО, происходят провокации. Он сказал, что поручил военному ведомству подготовить меры, чтобы не допустить на территорию страны диверсантов.

«В последнее время такие случаи участились. Поэтому я хотел бы услышать исчерпывающие предложения по противодействию», — заявил Лукашенко.

На совещании глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что на границе республики ожидается значительное обострение оперативной обстановки. Такие выводы сделаны на основании данных разведки.

Лукашенко 28 апреля заявил, что, по его данным, ни Украина, ни Польша не собираются нападать на Белоруссию. По его словам, стране не хочет войны.

При этом глава Белоруссии не раз комментировал диверсию против самолёта А-50 ВКС 26 февраля на военном аэродроме «Мачулищи» в 12 километрах от Минска, которую совершил сотрудник украинских спецслужб.

По словам Лукашенко, белорусские спецслужбы ожидали подобное. В стране продолжаются операции по пресечению деятельности диверсантов.