Рига, 8 августа, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Латвия с 11 августа на полгода усилит режим пограничного контроля в регионах, граничащих с Белоруссией, сообщается на сайте латвийского правительства.

VALDA KALNINA/EPA/TASS

Решение касается Даугавпилса, а также Лудзенского, Краславского и Аугшдаугавского уездов. Такой шаг связывают с резко участившимися случаями незаконного проникновения в республику.

В правительстве Латвии утверждают, что с 11 августа 2021 года вне пунктов, установленных для законного въезда, в страну попытались попасть более 14 тысяч человек. С 1 января 2023 года по 7 августа 2023 года латвийские пограничники зарегистрировали 5461 такой случай.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявил, что страны ЕС, которые граничат с Белоруссией, готовы изолировать республику, если посчитают, что бойцы ЧВК «Вагнер», находящиеся на белорусской территории, представляют для них опасность. Вместе с тем глава ведомства добавил, что полная изоляция страны может начаться только в случае «серьёзных инцидентов» с участием членов этой частной военной кампании.

8 августа министерство национальной обороны Польши объявило о планах перебросить на границу с Белоруссией дополнительно 1 тыс. военнослужащих. В качестве причины такого решения называется «динамичная ситуация» на польско-белорусской границе.