Минск, 27 июня, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Пограничная служба Белоруссии практически ежедневно фиксирует провокации на границах с государствами Североатлантического альянса ― от подбрасывания трупов до преднамеренных залётов беспилотников на территорию страны. Об этом 27 июня в ходе выступления на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

РИА Новост/Sputniik/Виктор Толочко

В то же время, добавил белорусский лидер, продолжается возведение стен и заграждений на границе, её фортификационное оборудование, минирование с украинской стороны.

«Сегодня мы отчётливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран ― членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ», ― подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба белорусского лидера.

Президент Белоруссии заявил, что приоритетной задачей силового блока страны является недопущение эскалации, а обстановка и так накалена до предела. По его словам, республику, весь восточноевропейский регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей.

«Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов», ― уверен Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая президент Белоруссии заявил об участившихся случаях проникновения диверсантов на территорию страны. Он отметил, что около границ Белоруссии наблюдается увеличение военного потенциала НАТО, происходят провокации. В этой связи белорусский лидер поручил военному ведомству подготовить меры, чтобы не допустить на территорию страны диверсантов.

Также в республике в рамках усиления контрразведывательного режима приняли дополнительные меры по охране границы Белоруссии и России. Как пояснил председатель белорусского Комитета государственной безопасности Иван Тертель, это необходимо для своевременного выявления и локализации деятельности лиц, вынашивающих террористические и экстремистские устремления по отношению к Белоруссии.

Глава спецслужбы также заявил, что у КГБ есть информация о возможных терактах на территории страны. По данным комитета, их планируют лица, которые «сформированы в различные боевые группы на территории Украины, Польши, Литвы, Чехии и некоторых других государств».