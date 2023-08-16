Москва, 16 августа, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Самолёт Су-25 воздушных сил Украины уничтожен в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики уничтожен самолёт Су-25 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Он добавил, что за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и два снаряда «Ураган».

Кроме того, сбито 26 беспилотников в районах населённых пунктов Северодонецк, Лисичанск, Сватово (ЛНР), Спорное, Волноваха, Горловка, Макеевка (ДНР), Таволжанка и Токаревка Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России поразили два склада боеприпасов 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Кирово в Запорожской области. Кроме того, за сутки российские военные на запорожском направлении ликвидировали до 170 военных ВСУ, три бронемашины, два автомобиля и артиллерийскую систему М777 производства США.