Геническ, Херсонская область, 16 августа, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Соединения российской группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили под Херсоном 38 украинских военных, реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» и два миномётных расчёта ВСУ. Об этом 16 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На херсонском направлении уничтожены: лодка, четыре боевика ВСУ, РСЗО «Град» с экипажем в количестве трёх человек и боекомплектом», — приводит агентство слова источника.

Кроме того, на каховском направлении уничтожены ещё четыре лодки с 15 украинскими боевиками. Там же ликвидированы два 120-мм миномётных расчёта с боекомплектом и семью военными ВСУ.

Также в районе островов в дельте Днепра уничтожено место дислокации украинских подразделений. Пять военнослужащих ВСУ ликвидированы, из строя выведены три автомобиля.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки американского производства Paladin, которую ВСУ использовали в Запорожской области. Замаскированную позицию выявил расчёт беспилотников. По САУ был нанесён удар барражирующим боеприпасом «Ланцет».