ВС России уничтожили САУ Paladin в Запорожской области
Минобороны показало кадры уничтожения американской САУ Paladin в Запорожской области
Москва, 16 августа, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры уничтожения 155-миллиметровой САУ американского производства «Паладин», которую ВСУ использовали в Запорожской области.
Замаскированную позицию выявил расчёт беспилотников. По САУ был нанесён удар барражирующим боеприпасом «Ланцет».
«В результате удара самоходная артиллерийская установка была уничтожена», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
На кадрах видно, как «Ланцет» попадает в артустановку, после чего «Паладин» взрывается.
Как сообщало ИА Регнум, бывший офицер НАТО, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive указал, что активное и масштабное использование российской армией беспилотников «Ланцет» стало тактическим ударом по ВСУ.
По его словам, дроны-смертники «Ланцет» представляют собой опасную тактическую угрозу на поле боя, киевская армия теряет беспилотники в огромном количестве. Только за месяц ВСУ теряют до 10 тыс. дронов.