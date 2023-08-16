Москва, 16 августа, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры уничтожения 155-миллиметровой САУ американского производства «Паладин», которую ВСУ использовали в Запорожской области.

Кадр из видео

Замаскированную позицию выявил расчёт беспилотников. По САУ был нанесён удар барражирующим боеприпасом «Ланцет».

«В результате удара самоходная артиллерийская установка была уничтожена», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

На кадрах видно, как «Ланцет» попадает в артустановку, после чего «Паладин» взрывается.

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Как сообщало ИА Регнум, бывший офицер НАТО, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive указал, что активное и масштабное использование российской армией беспилотников «Ланцет» стало тактическим ударом по ВСУ.

По его словам, дроны-смертники «Ланцет» представляют собой опасную тактическую угрозу на поле боя, киевская армия теряет беспилотники в огромном количестве. Только за месяц ВСУ теряют до 10 тыс. дронов.