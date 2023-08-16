Вашингтон, 16 августа, 2023, 13:38 — ИА Регнум. ВСУ даже с помощью западной техники не могут справиться с оборонительными укреплениями Вооружённых сил России и минными полями перед ними, заявил 16 августа журналист Ник Уолш в репортаже на телеканале CNN.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы часто думаем, что предоставили (ВСУ. — Прим. ред.) достаточно западного оружия. Мы должны понимать, что ВСУ имеют дело с выдающимся противником. Здесь столько мин!» — сказал журналист в ходе репортажа.

Применяемая ВС России тактика не позволяет ВСУ развивать контрнаступление, к тому же российская армия оснащена передовым вооружением, а ВСУ зачастую используют устаревшие технологии, добавил Уолш.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские средства вооружения на поле боя показывают надёжность и эффективность, чего нельзя сказать о «широко разрекламированной» западной технике.

В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке в рамках военно-технического форума «Армия-2023» 15 августа открылась выставка трофейной военной техники, ранее переданной Западом ВСУ. Представлены, в частности, американские БТР М-113, французские колёсные танки AMX-10RCR, британские бронеавтомобили Husky и Mastiff.

Немецкие танки Leopard, переданные ВСУ, прекрасно горят, отмечал ранее президент России Владимир Путин. Если западные страны вслед за танками передадут ВСУ и истребители, их постигнет та же участь, подчеркнул глава государства, отметив, что такие поставки лишь затягивают и разжигают конфликт.