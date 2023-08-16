Каир, 16 августа, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В Египте около популярного у туристов пляжа в районе Дахаба заметили акулу. Об этом 16 августа сообщает Al-Masry al-Youm.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Отмечается, что власти решили закрыть пляжи для купания, рыбалки и дайвинга. Продолжительность ограничений зависит от оценки ситуации. О несчастных случаях не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня возле муниципального пляжа Dream Beach в Хургаде акула напала на россиянина Владимира Попова. Спасти его не удалось.

Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что мужчина постоянно проживал в Египте. После произошедшего пляжи в провинции Красное Море закрыли. Пойманную вскоре акулу отправили на лабораторное исследование, чтобы установить причину её нападения на человека. Её вскрыли и мумифицировали.

После инцидента Институт морских наук и заповедников Красного моря принял решение увековечить память погибшего мужчины. Планируется написать историю его гибели на мраморной доске рядом с забальзамированной напавшей на него акулой на арабском и русском языках. Возле доски планируется установить фотографию Попова, а также посвящённый ему некролог.