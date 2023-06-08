Хургада, Египет, 8 июня, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Погибший в Египте из-за нападения акулы был россиянином Владимиром Поповым, сообщил ИА Регнум генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.

Elias Levy Акула

По его информации, нападение произошло днём около 15:00. Россиянин купался недалеко от берега.

При этом источник РИА Новости отмечает, что погибший мог быть не туристом, а релокантом. Он приобрёл жильё в Хургаде несколько месяцев назад. Нападение произошло на общественном пляже.

Ранее ИА Регнум передавало, что в Хургаде отдыхающий погиб в результате нападения акулы. Генеральное консульство РФ выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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Это не первый случай нападения акул на туристов у египетского побережья. В июле 2022 года там произошла серия нападений: в районе Хургады погибла пожилая гражданка Австрии. А через несколько дней там же погибла гражданка Румынии.

Кроме того, в ноябре–декабре 2010 года в окрестностях курорта Шарм-эш-Шейх в результате нападения акул три гражданина России и один гражданин Украины получили серьёзные ранения, а 71-летняя гражданка Германии погибла.