Раскрыта личность россиянина, погибшего в Хургаде из-за нападения акулы
Хургада, Египет, 8 июня, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Погибший в Египте из-за нападения акулы был россиянином Владимиром Поповым, сообщил ИА Регнум генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.
По его информации, нападение произошло днём около 15:00. Россиянин купался недалеко от берега.
При этом источник РИА Новости отмечает, что погибший мог быть не туристом, а релокантом. Он приобрёл жильё в Хургаде несколько месяцев назад. Нападение произошло на общественном пляже.
Ранее ИА Регнум передавало, что в Хургаде отдыхающий погиб в результате нападения акулы. Генеральное консульство РФ выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Это не первый случай нападения акул на туристов у египетского побережья. В июле 2022 года там произошла серия нападений: в районе Хургады погибла пожилая гражданка Австрии. А через несколько дней там же погибла гражданка Румынии.
Кроме того, в ноябре–декабре 2010 года в окрестностях курорта Шарм-эш-Шейх в результате нападения акул три гражданина России и один гражданин Украины получили серьёзные ранения, а 71-летняя гражданка Германии погибла.