Каир, 17 июня, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Институт морских наук и заповедников Красного моря (Египет) решил увековечить память гражданина России Владимира Попова, который погиб от нападения тигровой акулы. Об этом 17 июня сообщил РИА Новости замдиректора института Ахмед Вахбалла.

Кадр из видео «Акулу, убившую русского туриста в Хургаде, мумифицируют и выставят в музее»

«Институт пытается связаться с семьей российского туриста с целью увековечить его память, написав историю его гибели на мраморной доске рядом с акулой в музее на арабском и русском языках», — сказал он.

Возле доски, как добавил Вахбалла, планируется установить фотографию Попова, а также посвящённый ему некролог.

Ранее в СМИ сообщили, что акулу, погубившую российского гражданина, выловили и мумифицировали. Её также передали Институт морских наук и заповедников Красного моря. В желудке хищника нашли части тела погибшего.

Трагедия произошла 8 июня 2023 года в Хургаде. Попов плавал недалеко от берега, когда на него напала акула. Гибель мужчины произошла на глазах отдыхающих. Акула утянула его под воду менее, чем через полминуты после начала нападения. Погибшему было 23 года.

Генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что Владимир Попов к тому времени постоянно проживал в Египте, купил в городе жильё несколько месяцев назад.