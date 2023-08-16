Донецк, 16 августа, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР приговорил к 21 году колонии строгого режима военнослужащего ВСУ Виталия Миненко, который расстрелял в Мариуполе молодого человека за то, что тот звонил в Россию, сообщили 16 августа в пресс-службе Следственного комитета России.

Кадр из видео Украинский военнослужащий Виталий Миненко, расстрелявший в Мариуполе своего соотечественника

22 февраля 2022 года Миненко был мобилизован в ВСУ, а с 26 февраля его подразделение заняло позицию в доме на Морском бульваре Мариуполя, расположенном напротив школы, и осуществляло наблюдение за территорией, прилегающей к заводу «Азовсталь», рассказали в СК.

«30 марта 2022 года Миненко остановил молодого человека, который был без оружия и в гражданской одежде. В ходе досмотра у него обнаружили мобильный телефон, с которого совершались звонки в Россию. Миненко отконвоировал молодого человека 2001 года рождения к военнослужащему с позывным «Оникс», назначенному старшим на этой позиции. В дальнейшем он получил приказ ликвидировать задержанного. Обвиняемый расстрелял его из автомата», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным свидетелей, убитый и другие местные жители прятались в подвале дома. Молодой человек вышел оттуда, чтобы позвонить матери в Донецк, но сделать этого не успел.

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