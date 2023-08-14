* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 14 августа, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрея Богдана к 25 годам колонии строгого режима за расстрел российского военнопленного, сообщили 14 августа в Генеральной прокуратуре России.

Николай Тришин/ТАСС Флаг на здании Верховного суда Донецкой Народной Республики

Богдан признан виновным по пунктам «ж», «л» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство, совершённое организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории).

«Богдан в марте 2022 года, находясь на наблюдательной позиции вблизи одной из автозаправочных станций Мариуполя, подошел к остановленному для досмотра легковому автомобилю, в котором находились мирный житель и два военнослужащих ДНР, один из которых был ранен. Военных разоружили и задержали. После этого Богдан отвел раненого военнопленного в здание автозаправочной станции и расстрелял», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Как сообщало ИА Регнум ранее, также 14 августа Верховный суд ДНР приговорил ещё одного боевика «Азова»*, Николая Куща, к пожизненному заключению за аналогичное преступление — убийство раненого военнослужащего. Оно было также совершено в Мариуполе в апреле 2022 года.

Ранее боевик «Азова»* Анатолий Килюшик с позывным Швейк рассказал, как расстреливал и сжигал мирных жителей Мариуполя. Преступник признался в расправах над беззащитными гражданами. Верховный суд ДНР приговорил его к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.