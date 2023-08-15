Донецк, 15 августа, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил к пожизненному заключению военного ВСУ, расстрелявшего в Мариуполе четверых мирных жителей, сообщили 15 августа в пресс-службе прокуратуры ДНР.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Отмечается, что 20-летний военнослужащий миномётного расчёта 56-й мотопехотной бригады ВСУ Василий Шитри признан виновным по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Суд установил, что Шитри 5–7 апреля 2022 года на Никопольском проспекте Мариуполя получил приказ «об устранении мирных жителей», после чего расстрелял из автомата четырёх гражданских, которые шли по проспекту. В результате двое мужчин и две женщины скончались на месте.

В итоге суд назначил Шитри пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа Верховный суд ДНР приговорил боевика «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николая Куща к пожизненному заключению за убийство раненого военнослужащего. Оно было совершено в Мариуполе в апреле 2022 года.

Ранее боевик «Азова» Анатолий Килюшик с позывным Швейк рассказал, как расстреливал и сжигал мирных жителей Мариуполя. Преступник признался в расправах над беззащитными гражданами. Верховный суд ДНР приговорил его к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.