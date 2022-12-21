Москва, 21 декабря, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о необходимости наращивания поставок гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон» на фоне стремления Североатлантического альянса увеличить военный потенциал вблизи российских границ.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Выступая на итоговой коллегии ведомства, в которой принимает участие президент России Владимир Путин, Шойгу призвал продолжить работу над другими перспективными образцами, а также принять в состав военно-морского флота атомную подлодку «Император Александр III», четыре подводные лодки и двенадцать надводных кораблей.

Ранее Шойгу сообщил о необходимости формирования восьми бомбардировочных авиационных полков.

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