Токио, 13 августа, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Япония и США в ближайшие десять лет хотят разработать новую противоракету, способную перехватывать гиперзвуковое оружие, которое создаётся либо уже есть на вооружении у России, Китая и КНДР. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Иомиури».

Алексей Никольский/РИА Новости Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

О таких планах правительства двух стран объявили на текущей неделе. Достичь договорённости на этот счёт стороны намерены на двусторонних переговорах японского премьер-министра Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, запланированных на 18 августа. Встреча пройдёт в США в рамках трёхстороннего саммита с участием южнокорейского президента Юн Сок Ёля.

Сейчас Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Корабли оснащены комплексами Aegis, благодаря чему имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые способны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. На заключительном этапе перехватить ракеты может система Patriot PAC-3.

Теперь же Япония и США поставили задачу добиться возможности перехватывать гиперзвуковое оружие не на завершающей, а на более ранней стадии полёта. Это требует создания системы нахождения и выявления подобных ракет.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня глава министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада в ходе пресс-конференции с шефом минобороны США Ллойдом Остином заявил, что Соединённые Штаты Америки и Япония намерены продолжить сотрудничество в рамках разработки систем перехвата гиперзвукового оружия. Он добавил, что министерства обороны Японии и США также договорились о расширении сотрудничества в сфере разработки и модернизации беспилотных летательных аппаратов.

В Институте по делам Японии при МИД КНДР заявили, что японские власти отчаянно пытаются превратить страну в военную державу, оправдываясь окружающими угрозами, которые не более чем дымовая завеса для укрытия их происков.

Учёный Ким Соль Хва уверен, что Япония, в очередной раз показав намерение наращивать военные силы, забыла о своих «беспрецедентных прошлых преступлениях» и колонизации Кореи в 20-м веке, приукрашивает запятнанную кровью агрессивную историю.

Ранее японское оборонное ведомство назвало Россию главной угрозой для европейской безопасности, посетовало на российскую активность на Курилах и заявило, что взаимодействие Москвы и Пекина в Тихоокеанском регионе вызывает сильное беспокойство. В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Япония обслуживает интересы коллективного Запада и приближается к полной утрате самостоятельности во внешней политике.