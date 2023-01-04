Москва, 4 января, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Система «Циркон» может надежно защитить безопасность России, заявил 4 января президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного этими гиперзвуковыми ракетными системами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Как я уже сказал, аналогов ему нет ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надёжно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны», — заявил Путин.

Также глава государства заявил, что Россия и дальше будет развивать боевой потенциал вооружённых сил и выпускать перспективное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о необходимости наращивания поставок гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон» на фоне стремления Североатлантического альянса увеличить военный потенциал вблизи российских границ.

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