Путин: система «Циркон» способна надежно защитить безопасность России
Путин заявил о способности системы «Циркон» надежно защитить безопасность России
Москва, 4 января, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Система «Циркон» может надежно защитить безопасность России, заявил 4 января президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного этими гиперзвуковыми ракетными системами.
Также глава государства заявил, что Россия и дальше будет развивать боевой потенциал вооружённых сил и выпускать перспективное оружие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о необходимости наращивания поставок гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон» на фоне стремления Североатлантического альянса увеличить военный потенциал вблизи российских границ.
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