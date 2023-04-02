Вашингтон, 2 апреля, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Американский боксёр Кевин Джонсон попросил президента России Владимира Путина помочь ему продолжить карьеру в России и стать гражданином страны. Об этом он заявил после боя с россиянином Вячеславом Дациком.

РИА Новости / Владимир Астапкович Американский боксёр Кевин Джонсон

Джонсон в прошлом претендовал на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Он готов подать заявление на получение российского паспорта после того, как этот шаг одобрит Путин.

«Я готов изменить свою жизнь. Я хотел бы обратиться к уважаемому президенту Владимиру Путину. Если вы смотрите это и если вы слушаете — я, Кевин Джонсон, хочу переехать в Москву и стать здесь полноправным жителем, чтобы продолжить свою карьеру, чтобы Россия стала моим домом», — сказал Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, турнир между Джонсоном и Дациком состоялся 31 марта. Отмечается, что на протяжении поединка Дацик шёл вперед, а Джонсон почти не проводил силовых ударов, работая джебом. l

Всего за свою профессиональную карьеру Кевин Джонсон провёл 59 боёв, в которых одержал 36 побед (из них 19 нокаутом), потерпел 21 поражение, ещё два поединка завершились вничью.