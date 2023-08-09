Москва, 9 августа, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Бесконечная смена тактики привела к огромным потерям техники и личного состава ВСУ, а потому резерва украинских сил хватит максимум лишь на три недели. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ теряют до 80% техники и личного состава в ходе неудачных штурмов и контратак в Донбассе. Он отметил, что украинские отряды в большей степени участвуют в так называемых «мясных штурмах», которые сопряжены с огромными потерями. Из-за этого украинское командование направляет отряды на передовую без должного обучения. По словам Марочко, командиры пренебрегают объективной информацией и отдают распоряжения, ведущие к значительным потерям.

Военный политолог Подберёзкин согласился с Марочко, что ВСУ действительно ежедневно теряют огромное количество бойцов, и объяснил это бесконечной сменой тактики.

«Первый вариант тактики, который применяли в соответствии с американскими уставами — наступление бронетанковыми группами при поддержке мотопехоты. Эта тактика оказалась неэффективной, российские войска сожгли в первые две недели огромное количество техники, часть была поломана, а так как ремонт затруднён, она не боеспособна. Вынуждены были отказаться от этой тактики и перешли к смешанным группам, когда сначала шли небольшие отряды диверсантов или пехоты при поддержке бронетанковых частей, державшиеся позади на некотором удалении», — рассказал Подберёзкин.

По словам военного эксперта, это также не получилось, потому что высокоточный удар российской артиллерии ещё на подступах уничтожал и пехоту, и бронетанковую технику. Теперь ВСУ применяют другую тактику — так называемые «мясные штурмы». Как объяснил Подберёзкин, она заключается в том, что берегут технику, но жертвуют личным составом.

«Не жалко необученных, мобилизованных и даже наёмников. Как я говорил ещё месяц назад — ежедневные потери достигают в среднем тысячи человек. Для страны, у которой половина населения разбежалась по Европе, это колоссальные потери. Значит, мобилизационные возможности потеряны. И уж тем более нет специалистов — артиллеристов, снайперов, потому что их не подготовишь за пару месяцев», — отметил военный политолог.

По мнению Подберёзкина, уже сейчас техники, запасов боеприпасов, а также личного состава у ВСУ осталось очень мало, и воевать становится некому. Поэтому конец украинского наступления будет неизбежен в ближайшие несколько недель.

«С такими потерями личного состава можно предположить, что активные действия Киева продлятся максимум две-три недели. Остались такие резервы, которых точно не хватит для наступления, лишь на временное сдерживание», — подытожил эксперт.

Как 8 августа сообщало ИА Регнум, потери ВСУ на шести направлениях — донецком, южнодонецком, краснолиманском, купянском, херсонском и запорожском — составили за сутки 685 военных. Так, на донецком направлении российские военные успешно отразили 18 атак украинской армии в районах города Артёмовска, посёлка Зайцево и села Клещеевки в ДНР. Три атаки успешно отразили на южнодонецком направлении.

Западные дипломаты считают, что вероятность успеха ВСУ при продолжении наступления в зоне боевых действий крайне мала. По их словам, в ближайшие несколько недель им ещё предстоит понять, есть ли шансы достичь прогресса.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне–июле потеряли уже свыше 43 тыс. военных. По его информации, в это число не входят эвакуированные в госпитали Украины и за рубеж раненые и иностранные наёмники, а также украинские военные, которых ликвидировали во время ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.