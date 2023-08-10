Вашингтон, 10 августа, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) всё чаще сдаются в плен, потому что им известно о гуманном обращении со стороны российских военных. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner назвал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он также добавил, что подобные приказы отдают и сами командиры, чтобы спасти жизни бойцов.

«Командиры ВСУ смотрят на свои подразделения и видят, что там по30,40,50 тяжелораненых, а их руководство говорит о невозможности их эвакуировать. Наступает момент, когда командир должен принимать решение», — пояснил американский военный.

Отставной полковник подчеркнул, что гуманное отношении российских военных к пленным только подталкивает солдат и офицеров ВСУ к повальной сдаче в плен.

«Такое положение дел неизбежно приведёт к полному краху украинских войск», — считает Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Макгрегор заявил, что солдаты ВСУ видели, чем кончались предыдущие попытки ВСУ наступать, и не хотят идти в новые атаки. При этом, по его словам, руководители ВСУ докладывают президенту Украины Владимиру Зеленскому, что солдаты, не желающие становиться пушечным мясом, всё чаще стремятся попасть в плен к российским войскам, чтобы выжить.

Взятый в плен разведчик украинских войск, командир отделения Василий Палий заявил, что широко анонсированное контрнаступление украинской армии фактически провалилось, ВСУ в ходе него понесли большие потери. По словам военного, его призвали на военную службу из Черниговской области и взяли в плен около Волновахи 5 июля. При этом командование ВСУ не сообщало им о задачах контрнаступления.

На сегодня на Украине уже почти не осталось мужчин, способных вести боевые действия. Как рассказал украинский военный Юрий Романюк, попавший в плен в начале августа в ходе боёв за Старомайорск в ДНР, очень многие сбежали за границу. Поэтому, по его словам, Киев вынужден мобилизовывать возрастных и больных и бросать их на штурм. При этом, подчеркнул пленный, люди на Украине хотят мирно жить с Россией.