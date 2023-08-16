Киев, 16 августа, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Украинского президента Владимира Зеленского из-за отсутствия соответствующей подготовки и неспособности ответить на удары российской армии назвали жабой из грязи, которая допрыгнула до президентского кресла. С таким сравнением украинского лидера выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он возмутился, как оказался не прикрыт Львов. Соскин подчеркнул, что Россия нанесла удары по Ивано-Франковщине, идёт в наступление на Купянск, Лиман и Харьков, а Зеленский сделать ничего не может.

В отношении главы киевского режима Соскин использовал непристойные выражения.

«Если лягушка находилась в грязи, даже если эта лягушка-жаба допрыгнула до президентского кресла или какая-та <…> куда-то сумела переместиться, от этого ведь она не стала королём, вождём или генеральным управителем. У <…> не может добавиться мозгов», — сказал бывший советник Кучмы.

Соскин считает, что Зеленский слабак, если в ближайшее время не последует ответа. Ему нужно уйти в отставку, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России 15 августа опубликовало видео ночного ракетного удара по ключевым предприятиям военной промышленности Украины. Официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что все назначенные объекты поражены, а ВПК Украины получил значительный ущерб.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн обратил внимание на то, что рассуждения президента Украины о «небесном щите» способны спровоцировать военный переворот. Зеленский твердит об успехах на Украине западных систем ПВО и авиации, которые якобы не позволяют России наносить ракетные удары. Макговерн отметил, что украинский лидер лжёт, поскольку у Киева нет вооружений, способных отражать ракетные удары, именно поэтому военные цели на территории страны регулярно поражаются.