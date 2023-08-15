Вашингтон, 15 августа, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Попытки добиться лояльности населения и помощи Запада могут стоить президенту Украины Владимиру Зеленскому власти, при этом ложные заявления лишь усугубляют его положение. Об этом написало РИА Новости.

Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Агентство приводит слова экс-аналитика ЦРУ Реймонда Макговерна, который обратил внимание на то, что рассуждения президента Украины об украинском «небесном щите» способны спровоцировать военный переворот. Отмечается, что глава киевского режима твердит об успехах на Украине западных систем ПВО и авиации, которые якобы не позволяют России наносить ракетные удары.

Макговерн отметил, что президент Украины лжёт, поскольку у Киева нет вооружений, способных отражать ракетные удары, именно поэтому военные цели на территории страны регулярно поражаются. В связи с этим жителей страны всё сильнее раздражают высказывания главы государства, которые не совпадают с реальностью, и это может привести к мятежу, отметил он.

Агентство также привело сообщение газеты The Washington Post, которая написала, что чувство коллективного разочарования усиливается, жители Украины устали от ракетных ударов, наступление ВСУ провалилось, фиксируются огромные потери среди украинских военнослужащих.

Уточняется, что в украинской армии боевой дух упал, военнослужащие ВСУ жалуются главе государства на плохое снабжение и огромные потери.

Телеканал NBC, со ссылкой на сотрудников администрации президента США Джо Байдена, обратил внимание на усталость Вашингтона от Зеленского. В США уверены, что предоставили Киеву всё необходимое для наступления, но вместо побед они получили очередные требования. Аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что это подтолкнет Запад к решению об устранении президента Украины.

Бывший посол ЛНР в России политолог Родион Мирошник, слова которого приводит агентство, заявил, что для переворота нужна военная группа, которая недовольна поражениями и абсурдными решениями Зеленского, но пока такого не наблюдается.

Он обратил внимание на то, что ВСУ и спецслужбы контролируют кураторы НАТО, при этом недовольство ещё не достигло предела.

Мирошник отметил, что гражданские протесты невозможны, поскольку их быстро подавят, самостоятельных фигур, которые способны помешать Западу, на Украине нет.

«Американцы любого легко заблокируют. Зеленский может погибнуть и стать «иконой» или просто исчезнуть. Вашингтону достаточно придумать объяснение, почему так произошло», — приводит агентство его слова.

По словам военного эксперта и историка Юрия Кнутова, вооруженный переворот на Украине пока маловероятен.

«От Зеленского могут попытаться избавиться физически. Или импичмент. Тогда он повторит судьбу Михаила Саакашвили. С каждым днём шансов на такой сценарий все больше. Понимая это, Зеленский требует усиления контрнаступления, чтобы добиться хоть каких-то результатов», — приводит агентство слова Кнутова.

Отмечается, что отсутствие достижений на поле боя является приговором для Зеленского. Запад раздражён тем, что происходит на Украине. Его отношение к президенту Украины постепенно меняется.

Как передавало ИА Регнум, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что терроризм против гражданских, к которому всё чаще стал прибегать киевский режим, начал раздражать его вашингтонских хозяев и не исключено, что в один прекрасный момент они решат избавиться от президента Украины Владимира Зеленского.