Москва, 15 августа, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Минобороны России 15 августа опубликовало видео ночного ракетного удара по ключевым предприятиям военной промышленности Украины.

Кадр из видео

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

Как отметил ранее официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, все назначенные объекты поражены, а ВПК Украины получил значительный ущерб.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 14 августа, Вооружённые силы России нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые украинская армия применяет для террористических атак. Минобороны также показало видео поражения этих целей.

Кроме того, 23 июля российские военные нанесли групповой удар высокоточным ракетным оружием по объектам в районе Одессы, где готовились теракты против России.