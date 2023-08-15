Владивосток, 15 августа, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за приближающегося к Приморскому краю тайфуна LAN. О погоде рассказали в Примгидромете.

Пресс-служба правительства Приморья После тайфуна в Приморье

Ливни обрушатся 17 августа на Ольгинский, Кавалеровский, Дальнегорский и Тернейские районы. Может выпасть от 100 мм осадков.

«Возможен штормовой нагон, подпор малых рек и выход их из берегов», — сказал начальник Примгидромета Борис Кубай.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что муниципалитетам не справиться в одиночку с ликвидацией последствий прошедших ливней. И ввёл региональный режим ЧС. Это позволит увеличить меры поддержки населения.

Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Число затопленных домов выросло до 4620, отрезанными оставались 32 населённых пункта, переливы были на 58 участках дорог. Эвакуированы более 2,5 тыс. приморцев.